Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Дубая

Самолет эмиратского лоукостера Flydubai пытался вылететь из аэропорта Дубая, но не поделил рулежную дорожку с Boeing 737-800 бахрейнской авиакомпании Gulf Air. При столкновении один лайнер зацепил хвост другого.

Самолет Flydubai должен был выполнять рейс в Бишкек, но после ЧП ему пришлось вернуться на стоянку. Пассажиры не пострадали, но им пришлось отправиться в Киргизию другим рейсом, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей лоукостера.

В компании подчеркнули, что вместе с властями будут проводить расследование по факту аварии на рулежной дорожке.

Сотрудники национального авиаперевозчика Бахрейна Gulf Air также подтвердили информацию о ЧП в международном аэропорту Дубая.

«Один из Boeing 737-800 потерпел аварию на земле после того, как другой авиалайнер задел хвост этого самолета», — пояснили в пресс-службе.

Пассажиры этого лайнера также не пострадали. Проверка продолжается.