Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии. Есть жертвы

Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии, в районе города Домажлице. По предварительным данным, ранения получили более 50 человек. Двое погибли, сообщило местное издание iROZHLAS со ссылкой на пресс-секретаря медико-спасательной службы региона Пльзень Марию Свободову.

На месте работают спасательные вертолеты, машины скорой помощи, полиция и экстренная службы. Железнодорожники заявили, что столкнулись «Западный экспресс» с пассажирским поездом.

На место ЧП выехал министр транспорта Чехии Карел Гавличек. Об этом он сообщил в своем Twitter. По его словам, ситуация очень серьезная. Предварительно установлено, что один из поездов проехал на красный сигнал семафора и столкнулся с другим составом.

Все подробности происшествия уточняются.