Два огромных сугроба появились на карте достопримечательностей Москвы

Две новые достопримечательности появились в Москве благодаря снегопадам. Это два огромных сугроба.

Об этом сообщила «Москва 24».

Их отметили точками на карте достопримечательностей. Один из них располагается на Васильевском спуске. К нему приходят люди, чтобы сделать селфи.

На Миусской площади со снежной горы даже катаются на лыжах или сноуборде. Ей успели дать название и повесили табличку «Знаменитая Миусская снежная дюна».

Источник фото: «ВКонтакте»

Ранее самый высокий водопад замерз под Ялтой на полуострове Учан-Су. Он стал новой зимней достопримечательностью. Температура воздуха в регионе достигла −4 градусов. Это и стало причиной такого необычного явления.

Уточняется, что морозы и снегопады во многих других регионах спровоцировали многокилометровые пробки на дорогах и обрывы линий электропередач. Коммунальные службы борются с последствиями стихии.