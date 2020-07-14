Два офицера Азербайджана погибли при обстреле со стороны Армении
Генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзяев погибли во время обстрела Азербайджана Арменией. Об этом сообщила НСН со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Столкновения произошли ночью в Товузском районе. Вооруженный конфликт длится третий день в районах Товузском и Тавушском, которые граничат с Грузией. По данным Армении, ранены двое полицейских и трое военных, погибших нет. Баку сообщает о гибели шестерых азербайджанских военных, включая генерала. Обе стороны считают друг друга виновниками происходящего.