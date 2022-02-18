Два обстрела украинскими военными с начала суток прошли в Луганске

Украинские военные два раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Силовики снова использовали оружие, запрещенное минскими соглашениями — минометы.

«ВСУ грубо нарушили режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», — сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК РИА «Новости».

Офицер уточнил, что обстрел вели по селам в ЛНР Пришиб и Желобок, используя минометы калибром 120 миллиметров.

Днем ранее, 17 февраля, стало известно, что ВСУ четыре раза ударили по населенным пунктам республики из гранатометов, минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позже появилась информация, что один из снарядов попал в детский сад. Доказательства этому привела Народная милиция ЛНР, проведя анализ фотографий с места случившегося. Таким образом стало понятно, что Украина и республики Донбасса пошли на эскалацию конфликта. Однако в Минобороны Украины заявили, что донбасские республики первыми пошли на нарушение.