Два мощных взрыва прогремели на химзаводе в Техасе. Видео

По словам жителей города, взрыв на заводе напоминал «бомбу». Жар от охватившего завод огня был настолько интенсивным, что его зафиксировал метеорологический спутник местной телевизионной станции. Как отмечается в материале, жители соседнего штата Луизиана «также почувствовали взрыв».

Компания TPC Group, на предприятии которой произошел инцидент, сообщила, что в результате взрыва три человека получили ранения.

«К настоящему времени все сотрудники эвакуированы с места происшествия… Три человека получили ранения и сейчас проходят лечение», — сказано в заявлении компании, выдержку из которого приводит РИА «Новости».

О состоянии пострадавших на данный момент информации пока нет.

Еще через некоторое время на горящем нефтехимическом заводе TPC Group в Техасе прогремел второй мощный взрыв. Власти объявили обязательную эвакуацию окрестных населенных пунктов, сообщил телеканал 12 News.

Людей в радиусе около километра призывали эвакуироваться после первого взрыва, сейчас речь идет о принудительной эвакуации всего населения в радиусе около шести километров.