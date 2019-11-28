  • Два мощных взрыва прогремели на химзаводе в Техасе. Видео

    28 ноября 2019, 02:13

    Валерия Шафирко

    На химическом заводе в Порт-Нечес (Техас, США) прогремел мощный взрыв. Ударная волна, по словам очевидцев произошедшего, выбила стекла в домах, которые расположены более чем в 60 километрах от предприятия. Об этом сообщило издание The Mirror.

    По словам жителей города, взрыв на заводе напоминал «бомбу». Жар от охватившего завод огня был настолько интенсивным, что его зафиксировал метеорологический спутник местной телевизионной станции. Как отмечается в материале, жители соседнего штата Луизиана «также почувствовали взрыв».

    Компания TPC Group, на предприятии которой произошел инцидент, сообщила, что в результате взрыва три человека получили ранения.

    «К настоящему времени все сотрудники эвакуированы с места происшествия… Три человека получили ранения и сейчас проходят лечение», — сказано в заявлении компании, выдержку из которого приводит РИА «Новости».

    О состоянии пострадавших на данный момент информации пока нет.

    Еще через некоторое время на горящем нефтехимическом заводе TPC Group в Техасе прогремел второй мощный взрыв. Власти объявили обязательную эвакуацию окрестных населенных пунктов, сообщил телеканал 12 News.

    Людей в радиусе около километра призывали эвакуироваться после первого взрыва, сейчас речь идет о принудительной эвакуации всего населения в радиусе около шести километров.