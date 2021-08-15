В столице Афганистана раздались сразу два мощных взрыва рядом с посольством США и президентским дворцом. Об этом «РИА Новости» сообщили очевидцы, которые сейчас находятся в Кабуле.

По их словам, на месте взрывов поднимаются высокие столбы дыма. В Кабуле также началась перестрелка, используется легкое и тяжелое оружие.

Боевики «Талибана»* (террористическая организация, запрещенная в России) объявили о том, что им удалось войти в Кабул и взять под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани написал в своем Facebook, что талибы* давно готовили атаку на Кабул. Он решил уйти в отставку, чтобы предотвратить бойню. По информации СМИ, глава государства уже покинул страну.

Посольство США сообщило, что обстрелы начались и в районе аэропорта Кабула. НАТО обещает сохранить работу воздушной гавани, чтобы была возможность эвакуировать иностранных граждан. В данный момент все коммерческие рейсы приостановлены, из аэропорта Кабула вылетают только военные самолеты.

*Талибан — террористическая организация, запрещенная в России.