Жертвами обстрелов территории самопровозглашенной ЛНР со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) стали два человека. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram. Там отметили, что обстрел производился вечером в воскресенье.

Было проведено девять обстрелов населенных пунктов в республики снарядами 120 миллиметров, которые запрещены Минскими соглашениями.

«В результате чего погибло два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе „ЛАДА“», — сказано в сообщении.

Сейчас в республике уточняют данные о пострадавших и нанесенном ущербе.

Власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР 18 февраля начали эвакуацию населения в Россию. Это решение они объяснили угрозой военного наступления со стороны Украины. В РФ эвакуированных отправляют в пункты временного размещения.

Несколько часов назад представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что за прошедшие сутки украинские военнослужащие 66 раз нарушили режим прекращения огня. Трое мирных жителей, по его словам, пострадали.