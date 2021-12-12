Два льва вырвались из клеток во время транзитной остановки в аэропорту Чанги в Сингапуре. На месте экстренно вызвали ветеринаров.

О происшествии сообщила The Straits Times. По данным издания, специалисты смогли ввести хищникам снотворное. После этого львов доставили в отделение Mandai Wildlife Group. Эта компания занимается управлением всех зоопарков страны.

Установлено, что львов перевозила авиакомпания Singapore Airlines. Обстоятельства и причины случившегося будут выясняться. В результате ЧП никто не пострадал. Представители Mandai Wildlife Group заявили, что пока оба льва побудут под наблюдением экспертов, а потом будет решен вопрос с авиаперевозчиком об их транспортировке.

Сотрудники Singapore Airlines подтвердили, что перевозили львов. В общей сложности семь зверей. Куда и с какой целью должны были лететь животные, в компании на объяснили.