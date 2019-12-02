Два ливийских террориста арестованы в Тунисе
В городе Сиди-Алуан задержаны двое мужчин в возрасте 17 и 35 лет. Их подозревают в принадлежности к террористической организации, сообщило ИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.
Террористы приезжают в Тунис на заработки. Здесь существует теневая экономика и разработаны схемы финансирования экстремистов. Республика стала удобным местом для создания лагерей подготовки боевиков и вербовки новых членов.
В столице Ливии, Триполи, находят убежище многие террористы, которые потом перебираются в другие страны. Боевики попадают сюда из Турции для поддержки Правительства национального согласия (ПНС).