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    08 ноября 2021, 16:13

    Два корабля ВМС США прибыли в грузинский порт Батуми

    Два американских корабля приплыли в Грузию

    Артур Блянихов

    Флагманский корабль 6-го флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter прибыли в грузинский порт Батуми. Об этом написал RT.

    Отмечается, что Mount Whitney вернулся в Грузию спустя пять лет.

    «Для него это знакомый порт, Mount Whitney уже пять раз заходил сюда», — отмечается в сообщении американского посольства в Грузии.

    Ранее в оборонном ведомстве России обозначили, что все средства и силы Черноморского флота приступили к контролю действий обоих американских кораблей.