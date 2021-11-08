Два корабля ВМС США прибыли в грузинский порт Батуми

Флагманский корабль 6-го флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter прибыли в грузинский порт Батуми. Об этом написал RT.

Отмечается, что Mount Whitney вернулся в Грузию спустя пять лет.

«Для него это знакомый порт, Mount Whitney уже пять раз заходил сюда», — отмечается в сообщении американского посольства в Грузии.

Ранее в оборонном ведомстве России обозначили, что все средства и силы Черноморского флота приступили к контролю действий обоих американских кораблей.