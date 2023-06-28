Мир 28 июня 2023, 07:38 Два корабля ВМФ России прошли вдоль побережья Тайваня Минобороны Тайваня: два корабля ВМФ России прошли вблизи острова Пресс-служба Минобороны

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Возле Тайваня накануне заметили два корабля ВМФ России. Они прошли вдоль восточного побережья с юга на север в 18:00 по московскому времени, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны Тайваня.

По данным ведомства, после этого российские фрегаты ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао. За их перемещением наблюдали тайваньские вооруженные силы. Для наблюдений задействовали корабли и самолеты, также активировали береговые ракетные комплексы.

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Ситуация вокруг Тайваня сильно обострилась прошлым летом, после того как остров посетила Нэнси Пелоси, занимавшая должность спикера палаты представителей США. Китай, воспринимающий Тайвань как собственную провинцию, усмотрел в этом поддержку тайваньского сепаратизма Соединенными Штатами, и организовал военные учения. При этом на недавней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Америка не поддерживает независимость Тайваня и не хочет конфликта с Китаем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила США в попытках манипулировать Китаем, спекулируя в том числе темой Тайваня.