Мир 17 ноября 2023, 14:05 Два корабля с российской пшеницей прибудут в Сомали и Буркина-Фасо в ближайшие месяцы Патрушев: 2 корабля с пшеницей из России прибудут в Сомали и Буркина-Фасо РИА «Новости»

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В ноябре–декабре в Сомали и Буркина-Фасо прибудут первые два российских корабля с пшеницей. В каждом из них — по 25 тысяч тонн зерна. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах Международной выставки-форума «Россия». Его процитировал ТАСС.

По словам Патрушева, правительство приняло все необходимые меры для реализации поставок. Первые два корабля уже вышли из российских портов в сторону Сомали и Буркина-Фасо. В общей сложности они доставят 50 тысяч тонн пшеницы.

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«Ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября — начале декабря этого года», — подчеркнул Патрушев.

Также в ближайшее время загрузят корабли и отправят в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею. Груз доставят в эти страны до конца года.

В октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия готова поставить зерно в другие государства. По его словам, только в 2023 году страна передала один миллион тонн зерновых в Пакистан.