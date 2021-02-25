Два корабля НАТО вошли в Черное море

Два корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря 25 февраля. Речь идет про тральщиками ВМС Испании и ВМС Греции — за ними следят силы Черноморского флота РФ.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков-искателей мин „Тахо“ ВМС Испании и „Эуропи“ ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля 2021 года», — сказано в сообщении.

Корабли стран НАТО периодически заходят в акваторию Черного моря, и флот отслеживает их действия. В конце января этого года он также наблюдал за пришедшими американских эсминцев Porter и Donald Cook.

Министерство иностранных дел России не раз заявляло, что регулярное военное присутствие в акватории Черного моря кораблей стран, которые находятся за приделами региона, не помогает укреплению стабильности. При этом в США утверждают, что действуют в рамках конвенции Монтре — этот документ регулирует проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.