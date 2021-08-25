Два конгрессмена США без предупреждения побывали в Кабуле

Два члена Конгресса в разгар хаотичной эвакуации без предупреждения прилетели в аэропорт Кабула. Этот поступок ошеломил Госдепартамент США и военнослужащих, которым пришлось отвлекать ресурсы для обеспечения их безопасности и предоставления информации, которую затребовали законодатели.

Об этом написало Associated Press со ссылкой на официальных лиц. Речь идет о конгрессмене Сете Моултоне и члене палаты представителей Питере Мейджере. Оба прилетели на чартерном рейсе и несколько часов инспектировали аэропорт Кабула. В США они также вылетели на чартере, заняв места, которые предназначались для других американцев или афганцев, стремящихся покинуть страну.

Два источника, знакомых с ситуацией, сообщили агентству, что чиновники Госдепартамента, Пентагона и Белого дома пришли в ярость из-за случившегося. Вояж двух конгрессменов не был согласован с дипломатами или военным командованием, руководившим эвакуацией.

Они узнали о визите только когда самолет с законодателями приземлился в Кабуле. Особенно странно ситуация выглядит если учесть, что Моултон служил в морской пехоте.

В Белом доме сочли инспекцию конгрессменов явно бесполезной, а некоторые официальные лица расценили ее как отвлечение войск и командиров, руководящих эвакуацией тысяч американцев и находящихся в группе риска афганцев. В течение последних двух десятилетий члены Конгресса регулярно бывали в Афганистане. Но их поездки долго планировались и согласовывались с официальными лицами на местах для обеспечения безопасности.

В ходе чрезвычайного онлайн-саммита G7 американский президент Джозеф Байден допустил, что военные США могут остаться в Афганистане после 31 августа. На эту дату назначено окончание военной кампании в стране.