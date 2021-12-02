Два кандидата примут участие в президентских выборах в Приднестровье

В Приднестровье два кандидата примут участие в выборах президента. Об этом сообщил RT.

В президентской гонке будут участвовать нынешний глава республики Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь. Представитель ЦИК Евгения Диянова сообщила, что процесс регистрации кандидатов завершен. Всего документы для регистрации подали пять человек. Двое не смогли собрать необходимое число подписей, а один отозвал заявление.