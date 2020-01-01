Два канала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского

Два украинских телеканала показали в эфире новогоднее обращение бывшего президента страны Петра Порошенко вместо речи Владимира Зеленского. Поздравление действующего президента транслировали после полуночи

Речь идет о телеканалах Первый и Прямой — именно они поставили запись Порошенко перед словами Зеленского. Бывший президент страны обратился к украинцам не в одиночестве — вместе с ним была его супруга. В ролике экс-лидер напомнил жителям Украины о тех изменениях, которые они осуществили на пять лет. Он отметил, что их «запас оптимизма придает ему оптимизм».

Пошатнуть его (оптимизм — прим. «360») оказалось не так просто. Миллионы небезразличных людей демонстрируют свою гражданскую позицию. Наша команда чувствует эту поддержку, она вдохновляет и окрыляет Петр Порошенко.

Сейчас бывший президент Украины возглавляет партию «Европейская солидарность». Он отметил, что его команда вместе со всеми защищает важные цели — «Европейская солидарность» членства страны в Европейском Союзе и НАТО, национальный язык, армию и веру.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину.