Мир 16 августа 2023, 10:13 Два из трех батальонов ВСУ отказались идти в наступление на Запорожском направлении Балицкий: 2 батальона ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении

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Два из трех аэромобильных батальонов ВСУ отказались участвовать в наступлении на позиции ВС РФ на Запорожском направлении. Об этом заявил в Telegram врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Это порядка 500 человек. Пятьсот человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом», — подчеркнул Балицкий.

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По данным врио главы области, только за ночь на Запорожском направлении ВСУ потеряли порядка 132 солдат.

«И это только при попытках идти в нашу сторону. Они не доходят даже до первой позиции», — заключил он.

Накануне, 15 августа, Балицкий сообщил об обнаружении разведывательной группы противника, которая двигалась в направлении Работина с целью попытаться наступать.

По его словам, практически каждый день командование ВСУ бросает украинских военных на убой. Большие потери от этого не останавливают.