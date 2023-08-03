Мир 03 августа 2023, 18:11 Два института и научный центр РАН попали в санкционный список США США ввели санкции против двух институтов и научного центра РАН РИА «Новости»

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Институт общей физики Российской академии наук, Казанский научный центр РАН и Институт физики твердого тела РАН подпали под санкции США. Информацию об этом опубликовали на сайте американского Минфина.

Научные учреждения включили в санкционный список Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN ).

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В мае США ввели санкции против Санкт-Петербургского горного университета и ректор вуза Владимира Литвиненко, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе.

В сентябре 2022 года Соединенные Штаты также включили в ограничительный список несколько научных организаций России, в частности, под санкции подпал Институт прикладной физики Российской академии наук в Нижнем Новгороде.

В 2020 году ученые ИПФ РАН уже сталкивались с препятствиями из-за санкционной политики США, хотя тогда институт еще не был включен в черный список Минфина. Тогда им отказали в публикации в научном журнале. Решение принял Американский географический союз.