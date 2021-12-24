Два хоккеиста провалились в яму для сбора снега на матче в Швейцарии. Фото

Матч Швейцарской хоккейной лиги ознаменовался происшествием, которое больше испугало его участников. Два хоккеиста провалились в яму для сбора снега.

Такая ситуация для игры на высоком уровне довольна редкая, сообщила газета LeMatin.

Неизвестно, было ли углубление неправильно закрыто или механизм попросту не выдержал. Причины происшествия выяснят.

Выбраться хоккеистам помогли товарищи по команде. Спортсмены не пострадали. Тем не менее, все могло бы закончиться более плачевно: яму разделял железный прут.