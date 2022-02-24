Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

В ведомстве уточнили, что есть раненые. По данным ФСБ, российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Seraphim Sarovskiy в 11:00 подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины со стороны Мариуполя.

«Нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов команды тяжело ранен. Пожар потушен. Оба судна продолжили движение. Для эвакуации раненого направлены пограничные сторожевые катера», — сказано в материале РИА «Новости», которое ссылается на пресс-релиз ФСБ.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию в Донбассе после обращения к президенту РФ Владимиру Путину руководства ЛНР и ДНР с просьбой о помощи. Украина объявила в стране военное положение и разорвала дипломатические связи с РФ.