Два гигантских круизных лайнера столкнулись в мексиканском порту. Видео

В порту Косумель, расположенном на одноименном мексиканском острове в Карибском море, столкнулись два океанских круизных лайнера. Видео инцидента попало в Twitter.

Один из очевидцев запечатлел момент, когда Carnival Legend врезалось в судно Carnival Glory. Оба лайнера принадлежат компании Carnival Cruise. Carnival Legend повредил одну из нижних палуб другого лайнера, а затем сдал назад.

Другой очевидец опубликовал момент столкновения с другого ракурса и добавил, что Carnival Legend чуть не врезался в судно Oasis of the Seas.

Еще один пользователь сообщил, что так бесславно закончился юбилейный круиз Carnival Glory. По этому маршруту лайнер ходил десять лет.