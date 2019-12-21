Два гигантских круизных лайнера столкнулись в мексиканском порту. Видео
В порту Косумель, расположенном на одноименном мексиканском острове в Карибском море, столкнулись два океанских круизных лайнера. Видео инцидента попало в Twitter.
Один из очевидцев запечатлел момент, когда Carnival Legend врезалось в судно Carnival Glory. Оба лайнера принадлежат компании Carnival Cruise. Carnival Legend повредил одну из нижних палуб другого лайнера, а затем сдал назад.
Другой очевидец опубликовал момент столкновения с другого ракурса и добавил, что Carnival Legend чуть не врезался в судно Oasis of the Seas.
Еще один пользователь сообщил, что так бесславно закончился юбилейный круиз Carnival Glory. По этому маршруту лайнер ходил десять лет.