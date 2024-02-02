Мир 02 февраля 2024, 04:22 Два французских добровольца погибли на Украине РИА «Новости»

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Два гражданина Франции погибли, еще трое получили ранения в результате удара Вооруженных сил России по подконтрольному ВСУ городу Бериславу в Херсонской области. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram-канале.

«Из-за вражеского удара по Бериславу погибли и пострадали иностранные волонтеры. <…> Убиты два гражданина Франции. Еще трое иностранцев получили легкие травмы», — написал он.

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Ранее стало известно, что в Харькове в результате российского удара 16 января погиб лучший французский снайпер Эрнесто Барбьери. В прошлом он служил в элитном альпийском охотничьем батальоне, а в 2022 году вступил в ряды иностранного легиона в качестве снайпера. Тогда же в Харькове погиб единственный сын известного хорватского боевика Петра Дукарича.

Российская армия вечером 16 января нанесла высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. По данным Минобороны, в результате погибли более 60 наемников, более 20 — доставлены в больницы.