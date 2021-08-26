Два эвакуационных борта Минобороны привезли людей из Афганистана в аэропорт Чкаловский

На военном аэродроме Чкаловский в Московской области приземлились два самолета министерства обороны РФ, сообщил сайт RT в Telegram. Ведомство направило их для эвакуации людей из Афганистана.

Минобороны заявило, что вывезет из республики свыше 500 граждан России, государств — членов ОДКБ и Украины. Для этого создали группировку из четырех самолетов военно-транспортной авиации. На каждом самолете полетели бригады военных медиков, которые окажут эвакуированным помощь в случае необходимости.

Вывоз иностранцев в территории Афганистана возможен до 31 августа. С 1 сентября талибы* запретят эвакуацию. Не исключено, что сроки продлят, однако действия «Талибана»* предсказать довольно сложно.

*«Талибан» — запрещенная в Россиитеррористическая организация.