Мир 26 ноября 2022, 12:26 Два энергоблока Хмельницкой АЭС подключили к сети Глава ОВА Гамалий сообщил, что оба энергоблока ХАЭС мощностью по 1 ГВт подключили к сети РИА «Новости»

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Оба энергоблока Хмельницкой АЭС подключили к единой энергосистеме страны Украины. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале.

«Первый и второй энергоблоки ХАЭС подключены к единой энергосистеме Украины», — написал он.

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Гамалий уточнил, что на ХАЭС смонтировали два энергоблока мощностью 1 ГВт каждый. По его словам, 25 ноября первый блок станции задействовали на 50% мощности, второй запустили на минимально контролируемый уровень.

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Энергоблоки аварийно отключили в среду, 23 ноября. Министерство энергетики страны заявило, что большинство электростанций страны, в том числе и атомные — Хмельницкую, Южно-Украинскую и Ровенскую — остановили, без света осталось большинство потребителей.

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