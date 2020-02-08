Два экс-бойца «Беркута» после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Он отметил, что в Киев вернулись Александр Маринченко и Сергей Тамтура. Горошинский обратился к руководству страны с призывом отменить амнистию, объявленную для участников Евромайдана. Адвокат также попросил обеспечить «беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов».

Вернувшиеся в Киев экс-беркутовцы заявили о готовности участвовать в дальнейших судебных заседаниях. По их словам, согласие на участие в обмене было вынужденным. Отказ поставил бы под угрозу этот обмен в целом, добавили бывшие беркутовцы.

Первый за два года обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря 2019 года. После этого Зеленский сообщил, что Киев начал формировать новые списки для обмена. В конце января 2020-го представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева сообщила, что Киев и Донбасс на заседании гуманитарной подгруппы в Минске договорились предоставить друг другу списки пленных.