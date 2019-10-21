Два члена экипажа American Airlines потеряли сознание во время полета

Жидкость, похожая на отбеливатель, пролилась на пол вскоре после взлета. Из-за этого несколько пассажиров и членов экипажа почувствовали недомогание. Они пожаловались на зуд и жжение в глазах. А двое даже потеряли сознание. В Дублине их передали медикам.

Позже один из членов экипажа сообщил, что сотрудники нашли контейнер с этой подозрительной жидкостью. Оказалось, что это было чистящее средство, которое использовалось еще в лондонском аэропорту. Его забыли в самолете, в туалете, и вещество начало просачиваться на ковер.