Два члена экипажа American Airlines потеряли сознание во время полета
Рейс AA279 авиакомпании American Airlines, летевший из Лондона в Филадельфию, пришлось экстренно посадить в Дублине. По салону разлилась чистящая жидкость, и из-за этого два члена экипажа потеряли сознание, сообщило Daily Mail.
Жидкость, похожая на отбеливатель, пролилась на пол вскоре после взлета. Из-за этого несколько пассажиров и членов экипажа почувствовали недомогание. Они пожаловались на зуд и жжение в глазах. А двое даже потеряли сознание. В Дублине их передали медикам.
Позже один из членов экипажа сообщил, что сотрудники нашли контейнер с этой подозрительной жидкостью. Оказалось, что это было чистящее средство, которое использовалось еще в лондонском аэропорту. Его забыли в самолете, в туалете, и вещество начало просачиваться на ковер.