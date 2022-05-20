Два человека заразились обезьяньей оспой в Канаде

Первые два случая заражения оспой обезьян зафиксировали в Канаде. Об этом сообщили в пресс-службе канадского правительства.

«Сегодня вечером (в четверг — прим. ред.) провинция Квебека была уведомлена, что два образца, полученные национальной микробиологической лабораторией, дали положительный результат на оспу обезьян. Это первые два случая, подтвержденные в Канаде», — сказано в сообщении на сайте правительства Канады.

Один из заболевших — приехавший туда американец.

Также ранее сообщалось о первом случае инфицирования оспой обезьян в Австралии. По данным Минздрава штата Новый Южный Уэльс, зараженный — 40-летний мужчина, недавно вернувшийся из Европы. Он обратился за медпомощью через несколько дней после окончания путешествия.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) подсчитало, что 10 человек заболели оспой обезьян в стране. Минздрав Испании совместно с местными властями ввели режим санитарной тревоги после того, как в Мадриде подтвердились восемь случаев заражения обезьяньей оспой. Также по одному случаю выявили в Швеции и Италии. Об этом написало РИА «Новости».

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, она передается и между людьми. Обычно это заболевание проходит в легкой форме и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

Начальными симптомами оспы обезьян считаются головная и мышечная боли, лихорадка, боли в спине, истощение, озноб, увеличение лимфатических узлов. Также на теле человека может появиться сыпь, часто она высыпает сначала на лице, потом распространяется по всему телу.