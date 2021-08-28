Два человека скончались в Японии после прививки Moderna. Вакцинацию американским препаратом в стране ранее приостановили в связи с обнаружением примесей во флаконах. Об этом со ссылкой на японский Минздрав сообщило агентство Reuters.

Мужчины в возрасте 30 лет умерли в августе в течение нескольких дней после введения второго компонента Moderna. Причина смерти выясняется.

Использование 1,63 миллиона доз американской вакцины Moderna в Японии приостановили после того, как местный дистрибьютор препарата Takeda Pharmaceutical обнаружил в 39 ампулах посторонние примеси размером в несколько миллиметров. Сообщения о примесях поступали из восьми центров вакцинации в префектурах Токио, Айти, Гифу, Сайтама и Ибараки.

Японские власти и представители Moderna при этом заявили, что приостановка применения вакцины была лишь мерой предосторожности, и никаких проблем с безопасностью или эффективностью препарата не выявляли. При этом в Moderna обещали разобраться в произошедшем. Расследование начала и испанская фармацевтическая компания Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI), которая производит вакцину.

Вакцины Moderna и AstraZeneca одобрили в Японии в мае 2021 года.