Мир 14 мая 2023, 17:16 Два человека умерли у избирательных урн на выборах в Турции TRT Haber: мужчина и женщина умерли на выборах в Турции

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Два человека умерли в Турции во время голосования на выборах. По предварительным данным, причиной в обоих случаях стал сердечный приступ, сообщил TRT Haber.

Одно ЧП произошло в Ризе. Там скончался сотрудник избирательной комиссии. Во время исполнения служебных обязанностей он почувствовал себя плохо.

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На место вызвали скорую, мужчину госпитализировали, но его жизнь спасти не удалось.

В Трабзоне от сердечного приступа умерла 75-летняя женщина. На избирательный участок она пришла вместе с родственниками. В кабинке для голосования ей стало плохо. В результате женщина скончалась.

В Турции 14 мая проходят президентские и парламентские выборы. Правом голоса обладают 64 миллиона турецких граждан.

На пост лидера страны претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от альянса Аta.

В парламентских выборах принимают участие 36 партий, некоторые из них объединилась в альянсы. Так они стремятся повысить шансы на получение большего количества мест в парламенте.