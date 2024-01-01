Мир 01 января 2024, 17:00 Два человека стали жертвами землетрясения в Японии Kyodo: два человека погибли при землетрясении в Японии ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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По меньшей мере два человека погибли в японской префектуре Исикава в результате серии мощных землетрясений. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на информацию местной полиции.

Спасатели извлекли двух погибших из-под завалов обрушившихся домов. Это первые жертвы череды землетрясений, которые произошли в Японии 1 января.

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В общей сложности в префектуре Исикава разрушено более 30 домов. Спасатели продолжают искать людей под обломками.

Кроме того, подземные толчки стали причиной крупного пожара в городе Вадзима. Пожарные борются с огнем. Информации о жертвах и пострадавших в этом населенном пункте пока нет.

По данным энергетической компании Hokuriku Electric Power, в префектуре Исикава более 30 тысяч домов остались обесточенными. Японские метеорологи считают эти землетрясения самыми мощными за последние 135 лет.