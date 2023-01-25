Мир 25 января 2023, 19:18 Два человека стали жертвами авиакатастрофы на Филиппинах

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В среду утром, 25 января, самолет филиппинских ВВС разбился в городе Пилар. В результате происшествия погибли два человека. Об этом написал Inquirer.

По словам очевидцев авиакатастрофы, самолет сначала пошел на быстрое снижение, а затем упал на рисовое поле. Погибли два пилота, сообщил RT.

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Местная полиция рассказала, что самолет Marchetti SF260 обычно используется как военный учебно-тренировочный борт.