Два человека скончались в результате падения легкомоторного самолета в Канаде

В восточной провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в Канаде произошло крушение легкомоторного самолета. В результате падения судна погибли два находившихся на борту человека. Об этом сообщило издание CBC News.

Точное местоположение падения самолета отмечено возле озера Флора. По словам спасателей, прибывших на место происшествия, пилот и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью, написало РИА ФАН.

На месте крушения работают пожарные, медики и правоохранительные органы. Сотрудникам полиции предстоят выяснить точные причины падения воздушного судна.