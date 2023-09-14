Мир 14 сентября 2023, 16:40 Два человека пострадали в результате стрельбы в нидерландском городе Гронинген

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В полиции нидерландского города Гронинген сообщили о стрельбе, произошедшей накануне в ночное время суток. Об этом написало РИА «Новости».

Мужчина открыл огонь по прохожим на улице Пулестраат. В результате пострадали два человека, написал «Взгляд».

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Уже на утро правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Сейчас выясняются все обстоятельства стрельбы, место ЧП оцеплено.