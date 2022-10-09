Два человека пострадали при взрыве в ереванском хостеле | 360°

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Два человека пострадали при взрыве в ереванском хостеле

МЧС Армении: двоих госпитализировали в ожоговый центр после взрыва в хостеле Еревана

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Двоих пострадавших доставили в Национальный ожоговый центр после взрыва в хостеле в Ереване. Об этом сообщили на сайте МЧС Армении.

Известно, что в воскресенье в 08:15 по Москве поступила информация о взрыве на проспекте Багратуняц недалеко от центра Еревана.

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«Выяснилось, что взрыв произошел в ереванском хостеле по адресу Багратуняц, 2/8. Двое пострадавших доставлены в Национальный ожоговый центр», — говорится в сообщении.

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Повреждены потолки двух жилых комнат, потолок и стены коридора, двери и окна. На место происшествия выехали два расчета пожарно-спасательного отряда МЧС.

В августе в Ереване в торговом центре «Сурмалу» прогремел взрыв. Власти города подтвердили, что взрыв произошел в отделе пиротехники. Крупный пожар после него тушили около суток. Версию теракта власти Армении исключили. В результате взрывов погибли 16 человек, в том числе ребенок. В больницу попали 62 пострадавших. Спасатели опровергли версию о теракте.

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