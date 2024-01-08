Мир 08 января 2024, 13:34 Два человека пострадали при обрушении пролета моста в Белоруссии Пролет моста через реку Неман рухнул в Белоруссии, пострадали 2 человека

Читать 360tv в

Два человека пострадали при обрушении пролета моста через реку Неман в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Мост был неэксплуатируемым. Плита упала в момент демонтажа моста, утром 8 января вблизи деревни Тосино в Лидском районе. Травмы получили рабочие. В воде оказался экскаватор с машинистом.

Реклама

Спасатели с помощью трехколенной лестницы транспортировали пострадавших. Рабочего из экскаватора извлекла группа спасения на водах. Всех троих госпитализировали. Причина случившегося устанавливается.

Работа специалистов на месте происшествия попала на видео.

В ноябре 2023 года автомобильный мост обрушился в Подольске. С него упала иномарка. Женщина-водитель получила переломы. Исполнявший тогда обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов навестил пациентку в больнице и убедился в том, что ей оказывают всю необходимую помощь. Московская область вызвалась помочь в восстановлении моста, хотя он находится на балансе столицы.