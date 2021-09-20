Два человека пострадали во время стрельбы в американской школе в Вирджинии

Неизвестный открыл огонь в школе в городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния). Ранения получили как минимум два человека.

Об этом сообщили в Twitter местной полиции.

Пострадавших отправили в больницы, сейчас их жизни ничего не угрожает. Полиция возраст раненых не уточнила. В ведомстве отметили, что всех учеников эвакуировали из школы и разместили на теннисной площадке. Больше никаких подробностей случившегося не сообщили. Личность подозреваемого неизвестна, пока не ясно, смогли ли его задержать.

Утром 20 сентября студент открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Он пришел туда с оружием и ранил 24 человек, еще шестерых — убил. Правоохранители смогли задержать нападавшего: он оказал сопротивление и был ранен.

Состояние девяти пострадавших в Минздраве оценили как тяжелое. Медики пока не решили, будут ли их транспортировать. Однако ранее в Пермь из Москвы направили спецборт МЧС — на случай, если раненых нужно будет перевезти в столицу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». За нападение молодому человеку грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.