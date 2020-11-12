Два человека получили ранения во время стрельбы в Швейцарии. Видео

Один из очевидцев рассказал изданию, что слышал как минимум пять выстрелов. Также он видел двух человек, которые лежали на земле. По словам местных жителей, два человека получили ранения.

Сейчас сотрудники полиции проводят в городе спецоперацию. Эту информацию подтвердили правоохранители кантона Берн. При этом они не стали озвучивать никаких подробностей и деталей действия полиции. Улицу Ваффенгассе в Биле оцепили.

В соцсетях появились кадры с места, где видны несколько машин полиции и скорой. На асфальте лежит человек, которому пытаются помочь прохожие, а затем и приехавшие медики.