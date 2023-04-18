Мир 18 апреля 2023, 09:34 Два человека получили ранения во время стрельбы в Иерусалиме Два человека пострадали во время стрельбы в Восточном Иерусалиме

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Два человека пострадали во время стрельбы в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Стрельба произошла во вторник утром. В результате ранения получили мужчины 50 и 48 лет, которые направлялись на утреннюю молитву. Им оказали помощь на месте происшествия, затем доставили в лечебные учреждения. Состояние пострадавших врачи оценивают как стабильное.

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«Они были в полном сознании и получили огнестрельные ранения верхней части тела», — слова медика, приехавшего на вызов, приводит издание.

По информации полиции, предположительно, при нападении использовался самодельный пистолет-пулемет «Карло». Пострадавшие находились в машине, когда попали под обстрел. Они доехали до полицейской машины и сообщили о случившемся.

Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого, который скрылся. По данным газеты, район, где произошла стрельба, считается одним из самых напряженных в Иерусалиме.

В районе Неве-Яаков в Иерусалиме в конце января террорист открыл стрельбу по выходившим из синагоги людям. Напавшего застрелили при попытке скрыться. В результате этой атаки восемь человек погибли, 10 получили ранения.