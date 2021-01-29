Два человека погибли во время стрельбы в Пенсильвании

Еще три человека ранены. Их доставили в больницу, о состоянии пострадавших пока нет информации. Также неизвестно, что стало причиной стрельбы.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который стрелял из травматического пистолета в посетителей кафе в Челябинской области. Уточняется, что между посетителями возник конфликт, который перерос в драку, а затем в стрельбу. Один из участников получил травму.