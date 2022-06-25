Два человека погибли во время стрельбы в ночном клубе в Норвегии

Перестрелка произошла в одном из ночных клубов Осло. В результате стрельбы погибли два человека. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого.

Посетители ночного клуба устроили стрельбу в центре норвежской столицы. Полиция города сообщила о двух жертвах.

«Подтверждена гибель двух человек в результате стрельбы. Есть несколько тяжелораненых», — написали правоохранители в Twitter.

Как уточнила норвежская телерадиокомпания NRK, всего за помощью к медикам обратились 10 человек. Тяжелые ранения получили три человека. По словам нескольких свидетелей, стрельбу вели со второго этажа здания. Речь идет о клубе London Pub.

Корреспондент NRK заявил, что огонь открыл мужчина, который подошел к зданию с сумкой, из которой достал оружие. Звуки выстрелов вызвали панику среди людей. Правохранители задержали подозреваемого недалеко от клуба.

Полиции пока ничего не известно о мотивах стрельбы, так как задержанного еще не допрашивали. Все обстоятельства продолжают выяснять. Полиция продолжает работать на месте.