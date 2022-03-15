Два человека погибли в результате взрыва газа на мексиканском курорте Плайя-дель-Кармен

В курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен в результате взрыва газа погибли два человека, 12 — получили ранения. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на генерального прокурора штата.

Трагедия случилась в одном из пляжных ресторанов муниципалитета Солидаридад. По предварительным данным, утечка газа на кухне и спровоцировала взрыв. Граждане каких стран стали жертвами, в сообщении генпрокурора штата не указывается. Начато расследование, сообщила «Газета.ru».