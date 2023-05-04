Мир 04 мая 2023, 18:18 Два человека погибли в результате уличной стрельбы в Испании

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В испанской Каталонии в результате стрельбы на набережной Салоу скончались два человека. Об этом написал сайт La Vanguardia со ссылкой на заявления правоохранителей.

По данным полиции, огонь из оружия открыли неизвестные из машины. Всего в автомобиле находилось три человека, сообщила«Политика сегодня».

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Полиции удалось задержать одного подозреваемого. Остальные причастные к преступлению лица находятся в розыске.