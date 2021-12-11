Два человека погибли в результате торнадо в штате Арканзас

Два жителя штата Арканзас в США погибли из-за торнадо. Стихия разрушила дом престарелых в городе Монетт.

Поисковая операция продолжается, под завалами остались еще 20 человек. Об этом сообщил CNN.

Также пострадали пять человек, они смогли самостоятельно выбраться из полуразрушенного здания, информация об их состоянии пока не приводится.

В результате торнадо была сорвана часть крыши и обрушилось одно крыло здания.

Ранее в пятницу американские метеорологи предупредили о возможности торнадо в ряде округов в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.

«Этот динамичный, разрастающийся шторм затронет более половины страны. Это классическое столкновение воздушных масс», — сказал метеоролог CNN Джин Норман.

Как передал CNN, торнадо также прошло в городе Самбург, штата Теннеси. Несколько построек были повреждены, несколько здания, о погибших, пострадавших информации нет.