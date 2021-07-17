Два человека погибли в результате перестрелки в Абхазии

В результате перестрелки, произошедшей вечером 17 июля в «Новом районе» Сухуми, скончались два человека. Еще один человек пострадал, он находится в реанимации. За его жизнь борются врачи, сообщили в МВД Абхазии.

Как стало известно оперативникам, перестрелка произошла около 19:54 у дом № 9 по улице 13 сентября. Трое мужчин были доставлены в Центральную Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями. По сообщениям очевидцев, при стрельбе пострадал также случайный прохожий.

На месте происшествия работают специалисты. Личный состав МВД поднят по тревоге, объявлен план-перехват.

Суд в Сухума 16 июня арестовал на два месяца Дмитрия Пилию. Он устроил стрельбу, на территории пансионата «Самшитовая роща» в абхазской Пицунде В результате пострадали двое российских туристов. Обвиняемый был ранен срикошетившими пулями.