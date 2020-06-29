Два человека погибли в Пакистане при атаке на фондовую биржу
Генеральный инспектор Карачи Муштак Ахмед Махар сообщил телеканалу Geo News, что полицейским удалось нейтрализовать четырех нападавших.
Террористы взорвали гранату у главного входа биржи и открыли беспорядочный огонь. Сначала правоохранители ликвидировали трех человек. Одному удалось спрятаться в здании биржи. После прибытия дополнительных сил полиции и рейнджеров мужчину тоже нейтрализовали.
По словам Махара, нападавшие были одеты так, как обычно сотрудники полиции ходят в свободное от службы время.
Жертвами нападения, по уточненным данным, стали двое. Еще трое попали в больницу: среди пострадавших офицер полиции и охранник биржи.
На фондовой бирже рассказали, что нападавшие подъехали к зданию, припарковались рядом и начали стрелять. Среди сотрудников биржи началась паника.
Судя по размещенным в Сети кадрам, преступники были тяжело вооружены.