Мир 08 июля 2023, 07:32 Два человека погибли в Мексике при взрыве на нефтегазовой морской платформе Два человека погибли при взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике Twitter

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Взрыв произошел на нефтегазовой морской платформе в Мексике, погибли два человека и один пропал. Об этом сообщила пресс-служба корпорации Pemex в Twitter.

«Безопасность всегда являлась приоритетом для Pemex. В результате пожара на платформе Nohoch-A, по предварительной информации, никто из сотрудников Pemex не пропал. Однако, к сожалению, из работавшей на объекте компании погибли два человека, и один пропал без вести», — сказано в сообщении.

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Ранее пресс-служба корпорации заявила, что в результате возгорания пострадали шесть человек. Прибывшие на место спасатели эвакуировали с объекта 321 одного человека.

Нефтегазовая платформа находится в Мексиканском заливе на шельфе Кампече. Пожар начался в пятницу утром, сработала система аварийного отключения.

Технические специалисты уже приступили к работе по восстановлению соединяющих элементов и трубопроводов. Причины ЧП пока неизвестны.