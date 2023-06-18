Мир 18 июня 2023, 12:13 Два человека погибли, трое пострадали в результате стрельбы на музыкальном фестивале в Вашингтоне Fox News: двое погибли, трое ранены после стрельбы на музыкальном фестивале в Вашингтоне Unsplash

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На фестивале электронной музыки Beyond Wonderland в штате Вашингтон неизвестный устроил стрельбу. Двое человек погибли, еще трое — ранены, их доставили в больницы. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Нападение произошло в палаточном лагере. Мотивы стрелка неизвестны, он открыл беспорядочную пальбу по толпе. Местные СМИ пишут, что подозреваемого тоже ранили во время задержания. Подробности происшествия выясняются.

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Организаторы мероприятия сообщили в соцсетях, что сейчас посетителям ничего не угрожает. Фестиваль электронной музыки Beyond Wonderland проходит на открытой площадке, которая вмещает 27,5 тысячи человек.

Ранее пять человек погибли в результате стрельбы на тунисском острове Джерба. Офицер Военно-морского центра Нацгвардии в Агире убил из личного оружия своего коллегу, а затем направился к синагоге Эль-Гриба. Были ранены девять жителей.