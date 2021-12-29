Два человека погибли при взрыве в больнице на Украине

Два человека погибли в результате взрыва в больнице на западе Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны на своей странице в социальной сети Facebook.

Взрыв прогремел в реанимационном отделении Косивской центральной районной больницы Ивано-Франковской области.

«По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека», — сказано в сообщении министерства.

В ведомстве уточнили, что в настоящее выясняются обстоятельства происшествия. На месте взрыва работают спасатели, а также восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального Депздрава.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели на мужчин, которые взорвали свою машину в Краснодарском крае. При этом один из подрывников оказался владельцем автомобиля. Мужчины попытались взорвать автомобиль при помощи петарды. В результате у машины вылетели стекла, деформировались двери и крыша. Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту хулиганства. Были ли повреждены стоявшие поблизости машины, неизвестно.