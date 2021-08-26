При взрыве в Кабуле два человека погибли, ранения получили не менее 15 жителей. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. Официальных комментариев по этому поводу еще не было.

По предварительным данным, взрыв в Кабуле произошел рядом с отелем Baron, где останавливались британцы. Как сообщило агентство Reuters, представитель США подтвердил, что атака смертника могла стать причиной взрыва.

Вечером в четверг СМИ сообщили, что у ворот кабульского аэропорта произошел взрыв. Ранее в Великобритании предупреждали об угрозе теракта. Из-за этого западные страны приостановили эвакуацию. В Белом доме уточнили, что президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве в кабульском аэропорту.

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию о взрыве, но заявил, что сведения о возможных жертвах пока уточняются. Кроме этого, издание Politico сообщило о множественных жертвах и стрельбе.

Несколько дней аэропорт стоял переполненный огромным количеством людей. Помимо граждан других стран, покинуть Афганистан стремятся сотни местных жителей.